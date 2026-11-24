Mais de 5.800 furtos por carteiristas foram registados pela PSP entre janeiro e outubro deste ano, o que representa um aumento de 15,4% em relação ao período homólogo de 2025, indicou hoje aquela polícia.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública precisa que registou, entre janeiro e outubro, um total de 5.823 ocorrências de furto por carteiristas, o que representa um aumento de 15,4% em relação ao período homólogo de 2025, com 5.048 ocorrências.

"No mesmo período, a PSP identificou 321 suspeitos da prática deste ilícito criminal, mais 23 do que em 2025 (+7,7%), e efetuou 114 detenções, face às 118 registadas no período homólogo do ano anterior (-3,4%)", adianta aquela força de segurança.

Segundo a PSP, "a prática deste tipo de crime assume, cada vez mais, contornos de profissionalização e especialização, sendo frequentemente associada à atuação de células criminosas que desenvolvem métodos próprios de atuação e procuram tirar partido dos contextos de grande concentração e circulação de pessoas".

Neste sentido, apela à prevenção dos cidadãos, aconselhando-os a não transportar objetos, como telemóveis e carteiras, em bolsos traseiros ou facilmente acessíveis e a guardá-los em bolsos interiores, bem como a evitar transportar grandes quantias de dinheiro ou objetos de valor desnecessários e, preferencialmente, a transportar as mochilas na parte da frente do corpo, especialmente em transportes públicos ou locais com muita gente.

A PSP apela ainda "à denúncia de todos os crimes de que se tenha conhecimento, quer na condição de vítima, quer de testemunha", salientando que "a comunicação atempada às autoridades permite desenvolver as diligências necessárias à identificação dos seus autores e ao esclarecimento dos factos".