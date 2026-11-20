No mês de Outubro, o dispositivo operacional da Estrutura Local de Emergência pré-hospitalar da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP)- Delegação da Madeira registou 650 ocorrências, assegurando uma resposta permanente às necessidades da população.

Durante o período em análise, segundo um comunicado de imprensa, foram realizados 528 serviços de emergência pré-hospitalar, 97 transportes de doentes não urgentes e 25 operações de apoio operacional a actividades desportivas, reactivas, sociais e culturais.

No que diz respeito à tipologia das ocorrências, as situações de doença representaram a principal causa de intervenção, com 320 casos registados, seguem-se os traumatismos e as quedas, com 71 ocorrências e os transportes pré-hospitalares entre unidades de saúde, com 90 serviços.

A actividade operacional incluiu, ainda, 19 evacuações e transportes médicos por via aérea, oito colisões rodoviárias, cinco despistes, oito situações de agressão, seis classificadas como "outras situações" e uma ocorrências relacionada com intoxicação.

Ainda no balanço mensal, a Cruz Vermelha esclarece que o dispositivo operacional de 93 operacionais assegurou uma resposta permanente à população, 24 horas por dia, em articulação com as entidades regionais de protecção e socorro.

25 voluntários mobilizados para a Depressão Charles

Durante a passagem da Depressão Charles, entre as 18 horas do dia 7 de Novembro e as 6 horas do dia seguinte, a Delegação Regional da Madeira da CVP mobilizou cerca de 25 voluntários, entre eles, socorristas, técnicos de emergência e enfermeiros, que integraram cinco tripulações de ambulâncias de socorro pré-hospitalar.

O dispositivo assegurou "a prestação de cuidados de emergência e o socorro à população, nomeadamente nos concelhos do Funchal e de Machico, mantendo.se em prontidão e actividade operacional até às 20h00 do dia 8 de Outubro".

A capacidade de resposta foi assegurada nos restantes concelhos, em estreita articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil, "contribuindo para garantir uma assistência permanente à população durante este episódio meteorológico adversos".