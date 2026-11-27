Os serviços de recolha de resíduos da Águas e Resíduos da Madeira (ARM) vão sofrer algumas alterações devido ao feriado da próxima terça-feira.

Uma nota da empresa pública descreve que em Câmara de Lobos a recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal) e selectivos (ecopontos amarelos e azuis), habitual à terça-feira, manter-se-á neste mesmo dia, com início às 08h00. Já a recolha de embalagens de vidro (ecoponto verde) será antecipada para segunda-feira.

Na Ribeira Brava, a recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal) e selectivos (ecopontos), habitual à terça-feira, manter-se-á neste mesmo dia, com início às 08h00.

Em Machico, a recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à terça-feira, manter-se-á neste mesmo dia, com início às 08h00.

Em Santana, a recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à terça-feira, será adiada para quarta-feira. A recolha de resíduos de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à segunda-feira, será adiada para quarta-feira. A recolha de embalagens de plástico e metal (ecoponto amarelo), habitual à quarta-feira, será adiada para quinta-feira.

No Porto Santo, a recolha de resíduos de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à terça-feira, será adiada para quarta-feira, com início às 08h00. A recolha de resíduos de vidro (ecoponto verde), habitual à terça-feira, será antecipada para segunda-feira, com início às 13h00.

Relativamente à recepção de resíduos, a ARM informa que no feriado de 1 de Dezembro a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra apenas receberá resíduos para a incineração e resíduos verdes das 08h00 às 15h30, mediante solicitação prévia. Na mesma data, a Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Ilha da Madeira (ETZL/ET), a Estação de Transferência da Zona Oeste (ETZO) e o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS), estarão encerrados.