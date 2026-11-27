O Tribunal Judicial de Portalegre determinou hoje a prisão preventiva do homem, de 22 anos, detido em Viseu por suspeita de dois crimes agravados de coação sexual e pornografia de menores, revelou fonte policial.

A fonte da Polícia Judiciária (PJ) indicou à agência Lusa que o arguido, detido por aquela força de segurança, foi presente hoje ao Tribunal de Portalegre.

O tribunal decretou a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, tendo o homem sido conduzido para o Estabelecimento Prisional de Elvas, onde vai aguardar o desenrolar do processo, adiantou.

A PJ explicou hoje, em comunicado, que o suspeito foi detido, na quinta-feira, por elementos da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora desta polícia, no cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito, emitido pelo Ministério Público de Portalegre.

Segundo a PJ, na posse do homem "foram encontrados milhares de ficheiros de pornografia infantil, entre vídeos e fotos".

O homem é suspeito de "dois crimes de coação sexual agravado e um crime de pornografia de menores agravado", de acordo com a PJ.

A investigação terá tido início em setembro de 2025, após a vítima, um menor de 14 anos, ter reportado à SOS Criança que "estava a ser coagido pelo suspeito, a enviar fotos íntimas de caráter sexual".

"O suspeito e a vítima conheceram-se através das redes sociais, mantendo o contacto por essa via", descreve esta polícia de investigação, acrescentando que, no âmbito da investigação, foi apurado que o suspeito já era alvo de diversas investigações desde 2020 em diversas comarcas do país.