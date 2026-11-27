Sentados à mesa do banquete orçamental, Chega e PS serviram-se à vontade. No menu socialista aparecia uma isenção de mais-valias na venda de segundas casas até 300 mil euros, para morar ou arrendar por cinco anos. À primeira vista, nada de extravagante. Até sabermos que, se deixar de lá viver ou de a arrendar antes do prazo, o comprador paga o imposto sobre o lucro de quem lhe vendeu a casa. Pela primeira vez, paga-se IRS pelo rendimento dos outros. É um banquete invulgar, pois a conta vai para quem não comeu.

O bom: Silvia Intxaurrondo

Silvia Intxaurrondo apresenta “La hora de La 1”, o programa matinal da televisão pública espanhola. Depois de uma entrevista a Santiago Abascal, líder do Vox, gémeo partidário do Chega, Intxaurrondo lançou o debate que se seguiu. Fê-lo com três perguntas certeiras. Deve a extrema-direita ter lugar na televisão pública? Pode a RTVE ser neutra quando tem o dever de defender os direitos fundamentais e a igualdade? Onde acaba o pluralismo e começa a normalização do discurso discriminatório? Ouviu a posição de todos e deu-lhes tempo de antena. Ainda assim, o Vox queixou-se e a Junta Eleitoral Central, a CNE espanhola, abriu-lhe um processo. A coima vai até aos mil euros, é reduzida para quem a pagar antecipadamente e reduzida ainda mais para quem confessar. A jornalista perguntou, com pertinência, se a liberdade de imprensa também terá desconto de pronto pagamento. O problema não está no valor, nem sequer no processo. Está na ideia de que o jornalista imparcial é o que segura o microfone e se cala. Está na ideia de que o jornalista bom é aquele que nunca faz uma pergunta incómoda. A isenção que se exige ao jornalismo não é equidistância cega entre a democracia e quem a quer encolher. Intxaurrondo devolveu a pergunta. Seria a Junta neutra entre o fascismo e a democracia, ou entre a ciência e o crendismo? Perguntar não é fazer campanha, é o próprio ofício. Sem perguntas, o jornalismo reduz-se a ditado e o jornalista a mera caixa de ressonância de quem grita mais alto.

O mau: Isaltino Morais

Aos 76 anos, a caminho dos 79 no final do mandato em Oeiras, Isaltino lembrou-se de criar um partido. Chamou-lhe “Fazemos” e anunciou-o moderado, reformista e pragmático. O momento não é disparatado. Há cinco anos, o Chega tinha um deputado, hoje tem sessenta. O desencanto com os partidos fundadores do regime abre espaço a novos projetos, da direita à esquerda, e o terreno mais apetecível é o centro, onde está a maior fatia do eleitorado e onde o voto muda com menos remorso. Todavia, o problema do novo partido começa no propósito. Isaltino diz que o Fazemos nasce para travar o Chega. Ora, contra um partido que vive de denunciar o regime, avança a personificação desse mesmo regime. Isaltino, político desde 1985, com onze eleições, um ministério e um cadastro por fraude fiscal e branqueamento de capitais. O Chega nem precisou de fazer campanha, limitou-se a lembrar a mítica versão brasileira do slogan – “rouba, mas faz”. Um partido que tira votos ao PS e ao PSD não trava Ventura, limita-se a abrir-lhe caminho. Nem sequer é original. O PRD, à sombra de Eanes, elegeu 45 deputados e desapareceu em seis anos. O Ciudadanos esteve à beira de ser a segunda força em Espanha e desfez-se à primeira escolha difícil. O partido de Macron, que nasceu de um homem e ganhou um país, luta hoje para sobreviver ao fim do mandato do fundador. Santana Lopes fundou a Aliança e não elegeu ninguém. A razão é sempre a mesma. O centro é uma circunstância política, não um programa ou uma pessoa, e os moderados só estão de acordo até ao primeiro voto que os obrigue a escolher. Além disso, os partidos feitos à medida de uma pessoa duram o tempo dessa pessoa, o que, no caso de Isaltino, parece ser exatamente o objetivo.

O cheirinho: A crise política

Podia ser a Natal, mas em São Bento o aroma é outro. Pode não haver crise política, mas lá que cheira, cheira. António Costa avisava que o Orçamento não é uma árvore de Natal onde se pendura tudo. A Assembleia, incluindo o PS, ouviu e não ligou. Na especialidade, penduraram-se IVA zero, pensões, isenções e cortes em benefícios fiscais. Não foi um golpe de Estado orçamental, é certo, mas o Orçamento é do Governo, e um orçamento reescrito pela oposição é uma entorse que, levada ao limite, derruba quem o tem de executar. O PS fez uma coisa inteligente e várias imprudentes. Converter um bónus nas pensões em aumento permanente amarra o Governo e rende votos. O resto há de virar-se contra quem o aprovou. Carlos César exigia ao PSD reciprocidade na viabilização orçamental. Depois disto, resta pouca esperança de que um governo minoritário, de que cor for, aprove um orçamento coerente sem levar com a manta de retalhos que sairá da Assembleia. O Chega, esse, dispensou a coerência. Indigna-se com o desrespeito pelo Parlamento, depois de ter feito do plenário um palco de gritaria, e transformou o Orçamento num bar aberto. Aprovou dois terços das propostas do PS, 66% das do PSD, 61% das da IL, 58% das do PCP e 52% das do Bloco. Ventura, que fez carreira a jurar que os outros partidos são todos iguais, conseguiu a proeza de concordar com todos, em quase tudo. E o Governo? Montenegro garante que não há crise. O ministro das Finanças anunciou o défice e desanunciou-o no dia seguinte. É o preço de não ter parceiro fixo. O primeiro-ministro quis almoçar de graça e a oposição apresentou-lhe a conta, prato a prato. A árvore está montada e sobrecarregada, mas ninguém quer ser o primeiro a ligar as luzes.