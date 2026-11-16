Detido no aeroporto de Lisboa homem procurado por tráfico de droga

Um homem procurado por tráfico de droga na Europa foi detido no aeroporto de Lisboa, anunciou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP).

A detenção ocorreu na sexta-feira, no controlo de fronteira de chegadas.

O detido, com 33 anos e de nacionalidade estrangeira, era procurado para cumprimento de uma pena de três anos, três meses e quinze dias de prisão, na sequência de uma condenação pela prática de crimes relacionados com tráfico de droga, indicou a PSP, em comunicado.

"Os factos que estiveram na origem da condenação remontam a 2019 e estão relacionados com a comercialização de diferentes substâncias estupefacientes, no âmbito de uma atividade de tráfico de droga", precisou a polícia.