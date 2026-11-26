Um vice-comandante das forças aeroespaciais russas, general Igor Grekhov, foi detido e colocado em prisão preventiva no âmbito de um processo de corrupção, noticiaram hoje órgãos de comunicação social russos.

O general foi colocado em prisão preventiva na quarta-feira, segundo um documento de um tribunal militar de Moscovo consultado pela agência francesa France Presse (AFP), que não especifica a natureza das acusações.

Fontes judiciais anónimas indicaram aos órgãos de comunicação social russos RBC e Kommersant que Grekhov é acusado de receber subornos de "montante particularmente elevado", um crime punível com uma pena de até 15 anos de prisão.

As Forças Armadas russas têm sido regularmente afetadas por escândalos de fraude e desvio de fundos.

Desde a substituição, na primavera de 2024, do então ministro russo da Defesa, Serguei Shoigu, por Andrei Belousov, pelo menos uma dezena de responsáveis do ministério e generais foram detidos ou alvo de processos judiciais.

Grekhov, de 64 anos, era responsável pela área do armamento, enquanto adjunto de Alexandre Chaiko, comandante das forças aeroespaciais russas, segundo informações disponíveis no portal do Ministério russo da Defesa.

Entre o final de 2018 e 2021, Grekhov foi comandante das forças de defesa antiaérea e antimíssil.

O general russo está sujeito a sanções da União Europeia (UE) desde 2022, ano do início da ofensiva militar russa em larga escala contra a Ucrânia.

A UE justificou a imposição das sanções com a quota-parte de "responsabilidade" de Grekhov nos ataques russos contra "alvos militares e civis" na Ucrânia.