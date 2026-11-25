A GNR deteve na terça-feira oito suspeitos de pertencerem a uma rede de apoio logístico ao tráfico de droga por via marítima e apreendeu três lanchas, três armas de fogo e mais de 260 mil euros.

Em comunicado, a GNR explicou hoje que a 'Operação Fora de Bordo', dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Setúbal, começou há cerca de dois anos e as buscas decorreram na terça-feira, em simultâneo, em Viana do Castelo, Porto, Castelo Branco, Aveiro, Leiria, Lisboa, Santarém e Portalegre.

Em causa, explicou a GNR, está "um grupo organizado suspeito da prática dos crimes de contrabando qualificado e associação criminosa, relacionados com embarcações de alta velocidade".

Além dos oito homens detidos, que serão presentes hoje a juiz no tribunal de Setúbal para primeiro interrogatório, foram constituídos mais três arguidos.

"Esta operação permitiu interromper a atividade de uma organização suspeita de se dedicar à conceção, produção e colocação" na água de embarcações de alta velocidade, lê-se no comunicado.

No total, foram apreendidos, 260 mil euros, 26 telemóveis, 17 câmaras de vigilância portáteis, cinco detetores de radiofrequência, dois localizadores de GPS e dois computadores.

A GNR, através do Grupo de Vigilância e Apoio da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras, conseguiu ainda apreender 13 cascos de embarcação, três lanchas, 11 motores marítimos, 30 suportes para motores, seis moldes para fabrico de embarcações, dois radares marítimos, 540 jerricãs e mais de três mil litros de combustível.

As 38 buscas feitas por mais de 250 militares da GNR permitiram ainda apreender onze semirreboques, quatro tratores, quatro carros, sete empilhadores, uma carrinha, três armas de fogo e duas armas brancas.

A investigação ainda vai continuar para, como explicou a GNR em comunicado, apurar o "eventual envolvimento de outros intervenientes".