Este domingo, 22 de Novembro de 2026, deverá ser marcado por céu geralmente muito nublado na Madeira, com períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos, sobretudo na vertente norte e nas terras altas da ilha.

De acordo com a previsão meteorológica do IPMA, o vento deverá soprar fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, do quadrante leste, estando prevista uma pequena descida da temperatura máxima.

No Funchal, o céu também deverá apresentar-se muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos e vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de noroeste entre 2 e 2,5 metros, enquanto na costa sul as ondas deverão ser de oeste/sudoeste, com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar deverá oscilar entre os 21 e os 22 graus Celsius.