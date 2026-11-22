Domingo com céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros na Madeira
Este domingo, 22 de Novembro de 2026, deverá ser marcado por céu geralmente muito nublado na Madeira, com períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos, sobretudo na vertente norte e nas terras altas da ilha.
De acordo com a previsão meteorológica do IPMA, o vento deverá soprar fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, do quadrante leste, estando prevista uma pequena descida da temperatura máxima.
No Funchal, o céu também deverá apresentar-se muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos e vento fraco, inferior a 15 km/h.
Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de noroeste entre 2 e 2,5 metros, enquanto na costa sul as ondas deverão ser de oeste/sudoeste, com 1 a 1,5 metros.
A temperatura da água do mar deverá oscilar entre os 21 e os 22 graus Celsius.