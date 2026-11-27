O secretário-geral da ONU, António Guterres, advertiu hoje que o conflito no Irão está a expandir-se através de incidentes como o ataque no Kuwait, onde os destroços de um 'drone' provocaram a morte a dois italianos.

Através do seu porta-voz, Stéphane Dujarric, Guterres declarou-se "profundamente preocupado" com a "escalada contínua na região" e "apelou a todas as partes para que ajam com moderação e se abstenham de qualquer ação que possa comprometer ainda mais a paz e a segurança regionais, assim como pôr em perigo os esforços diplomáticos em curso".

"Uma retomada das hostilidades teria consequências devastadoras para a região e além dela", afirmou o porta-voz.

Guterres manifestou ainda a sua "solidariedade com o Kuwait" e apresentou "sinceras condolências" às famílias das vítimas -- dois italianos mortos e um paquistanês e um kuwaitiano feridos.

O Irão negou qualquer responsabilidade ou envolvimento no ataque, ocorrido na quinta-feira, num contacto telefónico do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, com o homólogo italiano, Antonio Tajani, logo na quinta-feira.

O Kuwait argumenta que o 'drone' era iraniano e fazia parte da vaga de represálias de Teerão contra posições dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, tendo convocado o embaixador iraniano para formalizar um protesto pelos "contínuos ataques iranianos contra o Estado do Kuwait".