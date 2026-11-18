A Nowords, empresa de comunicação e marketing digital fundada há dez anos na Madeira, prepara a expansão internacional, depois de ter alargado a actividade a Lisboa. Espanha deverá ser o próximo mercado, seguindo-se, eventualmente, o continente africano, nomeadamente Marrocos.

A estratégia foi revelada por Bruno Santos, sócio fundador da empresa, durante a celebração do décimo aniversário, ocasião que serviu também para apresentar a plataforma Aversol, desenvolvida em parceria com a Seven Scope.

O projecto reúne serviços de promoção turística, viagens, actividades e comercialização de imóveis. Começou por ser testado na Madeira, onde apresentou bons resultados, avançando posteriormente para Lisboa.

Com cinco trabalhadores e um volume de negócios anual na ordem dos 500 mil euros, a Nowords presta serviços de comunicação, design, fotografia, vídeo e marketing digital. Nos últimos anos, alargou a actividade ao sector imobiliário.

Bruno Santos destaca ainda a aposta na inteligência artificial para acelerar processos e melhorar a capacidade de resposta aos clientes, considerando que a adaptação tecnológica é essencial para manter a competitividade.