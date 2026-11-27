O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disse hoje que, durante a sua presidência do Conselho de Segurança da ONU, Portugal irá procurar tréguas em passagens marítimas estratégicas que permitam a livre circulação de bens alimentares.

Face aos ataques e ameaças de navegação no estreito de Ormuz, no mar Vermelho, canal do Suez e estreito de Bab-el-Mandeb, a prioridade de Portugal na presidência do Conselho de Segurança da ONU, em janeiro de 2027, no arranque do seu mandato enquanto membro não permanente, passará por procurar tréguas no que diz respeito à circulação dos bens alimentares, afirmou Paulo Rangel, em Paris.

"Mesmo que não haja uma solução global de cada um dos conflitos", Portugal procurará "uma espécie de trégua quanto à questão da liberdade de navegação" que "permita a circulação dos bens alimentares", disse o ministro após uma reunião em Paris com o homólogo francês, Jean-Noel Barrot.

O ministro português referiu ainda que a situação no Haiti, o conflito israelo-palestiniano e o Líbano continuarão a ser temas centrais de discussão no seio da ONU.

Portugal foi eleito como membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU para o biénio 2027-2028, assumindo a presidência mensal deste órgão logo no arranque do mandato, em janeiro.

Paulo Rangel, que relembrou que a França é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, disse que uma das principais razões para esta visita diplomática a Paris foi precisamente para realizar consultas e auscultar a posição francesa face aos desafios que o mundo atravessa, com os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, e reforçar a relação bilateral entre Portugal e França.

O ministro admitiu que ainda não existe data marcada para uma reunião bilateral de líderes após a assinatura do Tratado do Porto entre Portugal e França, mas foram acertadas algumas reuniões interministeriais no setor da educação.

O Tratado de Amizade e Cooperação entre Portugal e França, assinado no Porto a 28 de fevereiro de 2025, está em vigor desde 12 de abril deste ano.

O acordo contempla encontros periódicos entre representantes dos governos português e francês e reforça trabalho conjunto em áreas como economia, ambiente, transportes e energia, educação, investigação e inovação, cultura, desporto e justiça.