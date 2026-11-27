O líder do partido árabe Ra'am poderá reconhecer o grupo islamita palestiniano Hamas como organização terrorista, numa declaração prevista para sábado, como um passo para afastar o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e viabilizar um governo de oposição em Israel.

A comunicação social hebraica noticiou hoje que Mansour Abbas deverá declarar publicamente, numa entrevista ao Canal 12 às 20:00 locais (menos duas em Lisboa), que reconhece o Hamas como um grupo terrorista.

Esta declaração já tem sido sinalizada pelo presidente do Ra'am há vários dias como forma de ultrapassar as resistências dentro dos partidos judaicos do bloco de oposição ao apoio da minoria árabe para viabilizar um governo chefiado pelo líder do Yashar! (Íntegro!), Gadi Eisenkot, e terminar o impasse político em Israel desde as eleições legislativas de 27 de outubro.

"Na noite de sábado, a minha entrevista com a [jornalista] Dana Weiss será transmitida no noticiário do Canal 12", afirmou Abbas num comunicado citado pelo jornal The Times of Israel, acrescentando: "Abordarei a definição do Hamas".

O Ra'am elegeu oito deputados e a outra formação árabe, Lista Conjunta, conquistou onze, totalizando uma representação recorde de 19 no parlamento (Knesset), que seria suficiente para viabilizar um governo de Gadi Eisenkot, cujo partido e restantes forças judaicas do chamado bloco da mudança alcançaram apenas 48 lugares, aquém da maioria absoluta de 61.

Na mesma situação encontra-se o Likud, que venceu a votação, mas o bloco pró-governamental ficou-se pelos 53 deputados, sendo ainda incerto o comportamento de uma das fações ultraortodoxas, Judaísmo Unido da Torá, que elegeu sete representantes e que, durante as consultas pós-eleitorais do Presidente israelita, Isaac Herzog, não endossou Netanyahu nem Eisenkot.

O apoio das formações árabes tem sido recusado por um dos parceiros do Yashar!, o Yisrael Beitenu (Israel é a Nossa Casa), do antigo ministro da Defesa de direita Avigdor Lieberman, sendo a classificação como organização terrorista do Hamas, que liderou os ataques do 07 de outubro de 2023 no sul do país, uma das suas linhas vermelhas.

Em alternativa, Lieberman propõe uma aproximação aos ultraortodoxos do Judaísmo Unido da Torá, que tem estado em negociações com o Yashar!, segundo a imprensa israelita, apesar da controversa isenção militar para esta minoria, cujo fim era uma promessa eleitoral da oposição.

Combinados, os votos do Ra'am e do Judaísmo Unido da Torá chegariam para viabilizar um governo de Eisenkot, que indicou hoje, numa carta aos israelitas, que espera apresentar uma solução ao Presidente de Israel nos próximos oito dias.

O Yashar! celebrou esta semana acordos de coligação com o Yisrael Beitenu e com a aliança de centro-esquerda Democratas, faltandoum entendimento semelhante com o outro parceiro do bloco da mudança, a força política Juntos, chefiada pelo antigo primeiro-ministro Naftali Bennett, que tem preferido a criação de um governo de unidade nacional com o Likud.

O Yashar!! e o Likud estão também em negociações há duas semanas, mas hoje Eisenkot disse que o partido de Netanyahu "não demonstrou qualquer vontade de avançar em questões de fundo" nem apresentou "nenhuma proposta concreta" em cinco rondas negociais.

O político israelita considerou que a atitude dos seus rivais políticos é uma tentativa de prolongar o prazo para a formação de um governo e forçar novas eleições sob a atual administração, um cenário que descreveu como "perigoso".

"Se o Likud estiver realmente preparado para mudar de rumo e tomar as decisões corajosas que a liderança exige, a minha porta permanece aberta e a minha mão estendida", declarou.

Naftali Bennett reiterou hoje pelo seu lado a sua preferência por um governo de unidade chefiado por Eisenkot que inclua o Likud, mas sugeriu que está aberto a uma "alternativa menos desejável" se este cenário, que conta com a oposição dos Democratas, não for viável.

A declaração prevista de Mansour Abbas para sábado vincularia apenas o Ra'am e não a Lista Conjunta, que resulta da coligação de três partidos, entre a extrema-esquerda e o nacionalismo árabe, e que também ainda não reconheceu o Hamas como organização terrorista.

O líder do Ra'am, que já participou no governo de curta duração chefiado em rotação por Naftali Bennett e Yair Lapid entre 2021 e 2022, condenou no passado atos de terror, incluindo o 07 de Outubro, mas não o Hamas como organização terrorista, sugerindo, de acordo com a imprensa israelita, que a sua vida e dos seus familiares poderia ficar em perigo se o fizesse.

Numa promoção da entrevista que vai para o ar no sábado, a jornalista do canal 12 pergunta a Abbas se já se mentalizou de que este passo pode custar-lhe a vida.

"Já me mentalizei disso", responde o líder árabe, segundo o The Times of Israel.

Ao longo da campanha para as legislativas de 27 de outubro, o Ra'am mostrou-se disponível para participar num governo de coligação com as forças de oposição judaica, que, no entanto, reiteradamente indicaram que dispensavam este apoio.

Como sinal de moderação, o Ra'am inclui pela primeira vez nas suas listas um candidato sionista, Yoav Segalovitz, um antigo comandante da polícia, indicando também a sua prioridade ao combate à criminalidade organizada, que é uma das principais inquietações das comunidades árabes.

Nas consultas do Presidente israelita a seguir às eleições, as duas forças árabes endossaram o nome de Eisenkot para formar governo e apoiaram também o candidato do Yashar!, Matan Kahana, para substituir Amir Ohana, do Likud, na presidência do Knesset.

Gadi Eisenkot tem um prazo até 06 de dezembro para apresentar um governo ao Presidente israelita, prorrogável por 14 dias, embora o líder do Yashar! tenho dito hoje que não espera usar essa extensão legal.

Se não o conseguir, Isaac Herzog deverá indicar outro candidato, que terá mais 28 dias para formar um executivo, não prorrogáveis e sob ameaça de novas eleições.