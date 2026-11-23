O ex-capitão do navio de cruzeiro italiano naufragado Costa Concordia, Francesco Schettino, saiu da prisão após beneficiar de uma redução de pena por bom comportamento.

Schettino cumpria uma condenação de 16 anos de cadeia por ter sido considerado responsável pelo desastre do navio cruzeiro, ocorrido em 2012 ao largo da ilha de Giglio, na Toscana, que vitimou 32 pessoas.

De acordo com a agência de notícias italiana Ansa, Francesco Schettino, detido durante nove anos saiu da prisão de Rebibbia, em Roma, na passada sexta-feira à noite, estando sujeito a um regime de liberdade condicional estando previsto que vai trabalhar para uma empresa na região italiana da Campânia.

O antigo comandante do cruzeiro provocou o pior desastre marítimo em Itália no pós-guerra ao aproximar excessivamente o navio da costa, numa manobra de aproximação para alegadamente saudar as pessoas que se encontravam em terra.

Na altura do desastre, Schettino foi apelidado pelos meios de comunicação social italianos como o "capitão cobarde", por ter abandonado o navio antes de todos os passageiros terem sido retirados.

O desastre ocorreu depois de o navio cruzeiro --- que transportava 3216 passageiros e 1013 tripulantes --- ter embatido numa formação rochosa submersa ao largo da costa leste da ilha de Giglio, a sul do porto.

O impacto, registado ao início da noite de 13 de janeiro de 2012, foi violento e abriu uma brecha de 70 metros de largura no lado esquerdo do casco.

O navio acabou por encalhar a norte do porto da ilha, em Punta Gabbianara, o que evitou que se afundasse completamente.

Além das 32 pessoas que perderam a vida no desastre, um mergulhador morreu enquanto trabalhava nos destroços do navio.