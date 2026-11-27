A segunda fase da instalação artística "O Mar Começa Aqui – Fluxos invisíveis da cidade ao oceano" já se encontra patente ao público no Funchal. A obra é da autoria da arquitecta e ceramista Vera Andrade e resulta de uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, integrada na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que decorre de 21 a 29 de Novembro.

A "abertura" da instalação contou com a presença da vereadora do Ambiente, Paula Jardim Duarte. A obra situa-se na Rua dos Ferreiros, no troço entre o Largo do Chafariz e a Rua 5 de Outubro. A iniciativa encerra as comemorações da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos.

Foto CMF

Segundo uma nota de imprensa divulgada pela CMF, o principal objectivo desta iniciativa é sensibilizar a população para o facto de que os gestos diários podem contribuir, mesmo de forma inadvertida, para a poluição marinha. A obra procura tornar visível o percurso da água e dos resíduos urbanos. Lembra que as sarjetas da cidade estão diretamente ligadas ao mar e fazem parte de uma complexa rede de infraestruturas, uma verdadeira "segunda cidade" enterrada por baixo do Funchal.

A propósito da intervenção, o presidente da CMF, Jorge Carvalho, sublinhou a importância da consciência cívica no espaço público. "Muitas vezes não temos a percepção imediata do impacto que um pequeno gesto no nosso dia a dia, como deitar um resíduo para o chão, tem no ambiente. Por baixo das ruas do Funchal existe toda uma 'segunda cidade' feita de infraestruturas invisíveis que ligam directamente as nossas sarjetas ao oceano. Com esta obra de arte pública, queremos lembrar a todos que a protecção do nosso mar começa aqui mesmo, nos passeios da nossa cidade", afirmou.

Foto CMF

Dando continuidade à primeira fase do projecto, a nova etapa alarga a intervenção artística a mais sete sarjetas da Rua dos Ferreiros. Os tradicionais paralelos de basalto em redor das sarjetas foram parcialmente substituídos por cerca de 12 a 14 peças artesanais por sarjeta. São produzidas em grés cerâmico e vidro reciclado, em tons de azul e verde. Os elementos incluem palavras, pequenas frases e ilustrações alusivas ao mar, como peixes, ondas e gotas de água. Criam assim um percurso visual que reforça a ligação direta entre a superfície urbana e a preservação do oceano.

A execução da obra resultou de uma articulação técnica entre a artista e as equipas operacionais da autarquia. Vera Andrade, distinguida com o 1.º Prémio Nacional do Artesanato na categoria de Inovação (2017) e com o 1.º Prémio do Artesanato da Madeira, assegurou a concepção das peças e a supervisão artística da implantação no terreno.

Com esta intervenção, o município do Funchal transforma elementos do quotidiano urbano em marcos permanentes de educação ambiental. Alerta cidadãos e visitantes para a responsabilidade partilhada na protecção dos ecossistemas marinhos e valoriza o espaço público no centro da cidade.