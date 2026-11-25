O Partido Socialista apresenta m conjunto de medidas para o Orçamento e Plano de Actividades da Junta de Freguesia de São Martinho para 2027, com especial atenção para a qualidade do espaço público, a dinamização da vida comunitária e a intervenção social e à segurança.

Os socialistas defendem o reforço da monitorização de veículos abandonados e da deposição indevida de lixo na via pública, a florestação do Jardim do Amparo, instalação de lombas para reduzir a velocidade de circulação rodoviária e criação de um parque infanti junto à igreja. O PS propõe ainda uma maior dinamização do Parque Urbano da Nazaré.

Na área da cultura e da economia local, defendem a reactivação e actualização do Roteiro Turístico e Cultural de São Martinho, bem como uma maior promoção do comércio loca. Propõem também a realização de mais actividades em colaboração com as associações da freguesia.

Na intervenção social o PS defende o reforço do Fundo de Emergência Socia. Na segurança, os socialistas propõem o reforço do protocolo de patrulhamento com a Polícia de Segurança Pública, com especial incidência nos bairros da freguesia.