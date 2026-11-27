‘Homem que não era visto há dias encontrado morto no Funchal’ foi o título de uma notícia publicada pelo DIÁRIO, na passada quarta-feira. Um homem, que não era visto havia três dias, foi encontrado sem vida numa residência em São Roque, depois de os Bombeiros Sapadores do Funchal terem procedido à abertura da porta.

Na sequência da publicação da notícia, foram surgindo, nas redes sociais, comentários que apontam estas ocorrências como um sinal dos tempos em que vivemos. A ideia transmitida é a de que, antigamente, seriam raríssimas situações desta natureza, até porque as pessoas viviam mais em comunidade, conheciam melhor os vizinhos e estavam mais atentas umas às outras.

Mas será que a percepção que temos do passado corresponde ao que, de facto, acontecia na Madeira há algumas décadas?

Para verificar a afirmação, recorremos aos arquivos da imprensa regional, em particular do DIÁRIO e do Jornal da Madeira. Foram efectuadas várias pesquisas, das quais resultaram milhares de referências, incluindo notícias publicadas na primeira metade do século XX. Foram utilizadas expressões como ‘encontrado morto’, ‘estado de putrefacção’ e ‘estado de decomposição’, tendo sido excluídas as ocorrências fora da Região.

Comecemos por uma notícia publicada pelo DIÁRIO a 24 de Junho de 1964, na página 2, com o título ‘Encontrado morto um antigo guarda da P.S.P.’.

José Antunes de Oliveira, guarda aposentado da PSP, de 75 anos, residia na Rua do Coronel Cunha, no Funchal. Os vizinhos, que não o viam havia quatro dias, alertaram as autoridades, que, ao entrarem na residência, encontraram o homem morto.

Nessa notícia publicada há 62 anos, o DIÁRIO fazia uma reflexão sobre as circunstâncias da morte, admitindo que esta pudesse ter sido evitada caso o homem vivesse na companhia de alguém.

Dez anos depois, a 15 de Junho de 1974, o DIÁRIO noticiava a morte de um antigo empregado de uma loja de ferragens da Rua de João Tavira. O homem foi encontrado morto na residência, no Beco do Amaro, onde, como era expressamente referido na notícia, vivia sozinho. Neste caso, não era especificado quanto tempo decorrera entre a morte e a descoberta do cadáver.

Avançando duas décadas, encontramos outras referências a situações desta natureza. Nos excertos de notícias do DIÁRIO de 19 de Fevereiro de 1996 e de 3 de Dezembro de 1998 são relatados casos de homens encontrados em estado de putrefacção nas respectivas habitações. O primeiro, de 83 anos, na zona do Pombal, e o segundo, um septuagenário que vivia sozinho na Estrada Visconde Cacongo.

A 27 de Novembro de 2000, surge uma referência a um septuagenário encontrado em estado de putrefacção, no Campanário. A 23 de Maio do ano seguinte, era noticiada a descoberta do cadáver de um homem de 82 anos, que vivia sozinho num apartamento da Rua do Pina, no Funchal.

Também não eram exclusivamente idosos ou homens as vítimas destas ocorrências. Entre as referências encontradas nos arquivos da imprensa regional estão a de uma mulher encontrada em estado de decomposição numa residência na Penteada, em Junho de 2003, e a de um homem de 52 anos, em circunstâncias semelhantes, numa habitação da Estrada dos Marmeleiros, em Outubro do mesmo ano.

No entanto, o facto de encontrarmos notícias sobre estas ocorrências ao longo de várias décadas não nos permite estabelecer a frequência com que aconteciam. Não sabemos quantas situações semelhantes ocorreram sem que delas tivesse sido feita noticia, nem dispomos de uma estatística que permita determinar a sua incidência na população de então.

Quanto à questão da vida em comunidade, também ela merece alguma atenção. As alterações na composição dos agregados familiares, o envelhecimento da população e as mudanças nas relações de vizinhança são factores a considerar quando se aborda o isolamento social. No entanto, viver sozinho não significa necessariamente viver isolado, tal como viver numa comunidade onde todos se conhecem não garante que uma situação de doença súbita seja prontamente detectada.

Aliás, no caso noticiado em 1964, os vizinhos conheciam o antigo guarda da PSP e estranharam a sua ausência. Ainda assim, passaram quatro dias sem que o vissem, antes de o encontrarem morto.

Como fica demonstrado, há mais de seis décadas já aconteciam na Madeira situações semelhantes à que foi noticiada nesta semana e já então a imprensa regional chamava a atenção para os riscos de viver sozinho.

Se estas ocorrências eram mais ou menos raras do que a memória colectiva nos leva a crer é algo que os elementos consultados não permitem determinar com rigor. Assim, por não encontrar suficiente sustentação documental a alegada raridade destas situações no passado, avaliamos a síntese das ideias deixadas nas redes sociais como imprecisa.