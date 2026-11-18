O Marítimo, através da Fundação Marítimo Centenário visitou, esta tarde, à Escola B1/PE da Ajuda, no Funchal. A iniciativa contou com a presença de Danilovic e Paulo Henrique, do plantel principal, cuja equipa técnica se fez representar pelo adjunto Pedro Neto. A comitiva incluiu ainda os jogadores Tomás Hellens, Melro e Peña Zauner (sub-23), Duda Nascimento e Sulamyta Moreira (equipa feminina) e Santiago Gonçalves (futsal).

A caravana verde-rubra foi recebida na escola com grande entusiasmo pelas crianças que frequentam a escola da Ajuda, num ambiente de festa e boa disposição, em momentos de grande proximidade. Durante a visita os atletas distribuíram autógrafos e ofereceram camisolas e calções de épocas anteriores, proporcionando às crianças a oportunidade de levar para casa uma recordação especial desta visita do Marítimo à sua escola.

O Marítimo, desta forma, considera que se tratou de mais uma iniciativa promovida pela Fundação Marítimo Centenário com o intuito de desenvolver acções de proximidade junto da comunidade, levando os valores e a identidade maritimista para além das quatro linhas.