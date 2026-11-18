A Madeira e Guadalupe estão a procurar novas formas de cooperação nas áreas da conservação da biodiversidade, alterações climáticas e educação ambiental, através de uma iniciativa que aproxima a investigação científica da criação artística.

O projecto conta com a participação de Sophie Jugniot, profissional da área cultural oriunda de Guadalupe, que se encontra na Madeira no âmbito do programa europeu 'Culture Moves Europe', em parceria com a ARTE.M – Associação Cultural e Artística na Madeira.

Durante a estadia, Sophie Jugniot está a promover encontros com investigadores do MARE-Madeira, representantes do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), organizações ambientais e entidades culturais, incluindo o Teatro Metaphora.

O objectivo é identificar oportunidades de colaboração entre os dois territórios insulares, nomeadamente através de residências artísticas, projectos educativos e iniciativas de participação das comunidades na protecção ambiental.

"Embora Guadalupe e Madeira estejam separadas por milhares de quilómetros, partilham muitas das mesmas realidades enquanto territórios insulares", destaca Sophie Jugniot, que defende a aproximação entre investigadores, artistas e cidadãos pode abrir caminho a novas soluções.

A iniciativa, financiada pela União Europeia, pretende lançar as bases para futuras parcerias internacionais, utilizando a arte e a ciência como ferramentas complementares na resposta aos desafios ambientais.