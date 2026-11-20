A destruição da natureza na Madeira, em particular as ameaças aos ecossistemas marinhos, foi motivo de notícias, reportagens e trabalhos de investigação jornalística ao longo de várias décadas. Ainda assim, nas redes sociais, surgem afirmações que põem em causa a existência dessa cobertura.

“Acho estranho nunca ter visto peças de investigação sobre o assunto, tirando uma reportagem da RTP-Madeira após o 20 de Fevereiro de 2010, sobre a quantidade absurda de lama que ficou depositada em alguns sítios mais perto de ribeiras”, lê-se na republicação de um texto feita ontem na plataforma Reddit.

Será que os alertas para as várias ameaças à vida marinha constituem um tema tabu na imprensa regional?

Para responder a esta questão, recuámos várias décadas no arquivo do DIÁRIO, numa pesquisa não exaustiva.

Uma das provas mais antigas encontradas remonta a 19 de Abril de 1992. Nessa edição, o DIÁRIO dedicou duas páginas a uma investigação sobre os efeitos de um vazadouro de terras na costa do Caniço, junto à Reserva Natural do Garajau. A reportagem, assinada pela jornalista Eker Melim, tinha como título “Vazadouro polui mares do Caniço” e mereceu destaque na primeira página. O artigo relacionava o desenvolvimento turístico e a construção de empreendimentos com a deposição de terras junto ao mar. Identificava a localização do vazadouro, procurava esclarecer as responsabilidades pela situação e dava voz a especialistas sobre as consequências para os ecossistemas. O trabalho era acompanhado por fotografias que documentavam a intervenção na encosta e os efeitos da acumulação de materiais no litoral. Não se tratava, portanto, de uma simples referência à poluição, mas de um trabalho jornalístico desenvolvido, com identificação dos intervenientes e análise dos danos ambientais.

O assunto continuaria a merecer atenção nos anos seguintes. Em 9 de Abril de 2000, numa notícia assinada pela jornalista Sílvia Ornelas, o DIÁRIO publicou em título que a “Quercus-Madeira denuncia despejos de terra no mar”. A associação ambientalista alertava para a chegada de terras à Reserva Natural do Garajau, provenientes de intervenções na Ponta do Lazareto e na baía de Santa Cruz. Essa notícia explicava que os sedimentos depositados no fundo do mar podiam impedir a fixação de algas, destruir ecossistemas e reduzir a capacidade respiratória dos peixes. O problema não se limitava à alteração da cor da água, mas abrangia consequências para os organismos marinhos e para a sua sobrevivência.

Em Julho de 2003, o DIÁRIO voltaria a abordar o equilíbrio dos ecossistemas marítimos, desta vez no Porto Santo. Na edição de 19 de Julho, a jornalista Paula Henriques assinou "Praga de ouriços afasta peixe do Porto Santo", um trabalho que confrontava as observações de pescadores e mergulhadores com as explicações científicas de Manuel Biscoito, então director da Estação de Biologia Marinha do Funchal. O biólogo admitia que a proliferação dos ouriços afectava as algas e outras espécies, mas alertava que o desaparecimento de peixes não podia ser atribuído a uma única causa. Entre os factores apontados encontravam-se os despejos de terras no mar e a sobrepesca.

O ano de 2003 oferece outros exemplos de acompanhamento jornalístico dos problemas ambientais associados às grandes obras na Madeira. Foi o caso da notícia publicada a 25 de Setembro, intitulada "Terra ao mar com aval de Jardim". O jornalista do DIÁRIO questionara Alberto João Jardim, durante uma visita a obras públicas, sobre os efeitos ambientais dos despejos de terras na costa Norte. O então presidente do Governo Regional respondeu que se estava "nas tintas" para as consequências, argumentando que as manchas de terra desapareceriam poucos dias depois da conclusão dos trabalhos.

A resposta não encerrou o assunto. Pelo contrário, deu origem a novos trabalhos. No dia seguinte, o DIÁRIO ouviu o biólogo Thomas Dellinger, que contestou a ideia de que o desaparecimento das manchas à superfície significava a ausência de danos ambientais. O especialista explicou que os sedimentos depositados no fundo do mar podiam matar organismos, prejudicar a respiração dos animais e limitar a fotossíntese das plantas marinhas. A edição de 27 de Setembro levou o tema à primeira página com o título "Governo contradiz-se". O DIÁRIO demonstrou que as orientações defendidas publicamente pelo presidente do executivo contrariavam preocupações expressamente previstas no Plano Regional da Política de Ambiente, elaborado pelo próprio Governo. Nas páginas 4 e 5, eram publicados outros dois artigos sobre o assunto. O primeiro resultou de um périplo por várias localidades, documentando a deposição de terras e a coloração acastanhada das águas na Calheta, São Vicente, Seixal, Faial, Porto da Cruz e Machico. Incluía fotografias e testemunhos de moradores e trabalhadores. O segundo confrontava as declarações governamentais com documentos oficiais, legislação ambiental e dados relativos à fiscalização da poluição das águas. Era, por isso, um trabalho de investigação documental, complementar à reportagem realizada no terreno.

Também a Reserva Natural da Rocha do Navio foi objecto de atenção. Em 5 de Maio de 2004, o jornalista Jorge Freitas Sousa assinou a notícia com o título "Terra ao mar na Reserva", dando conta de despejos ilegais que, segundo a Quercus, colocavam em perigo os ecossistemas daquela área protegida, no concelho de Santana. A notícia identificava os riscos para as algas, peixes e outros organismos marinhos e recordava a legislação que proibia a deposição de resíduos na reserva.

Mais recentemente, em 6 de Junho de 2019, o mesmo jornalista publicou um trabalho sobre os riscos de poluição marítima associados às obras de limpeza e desassoreamento da Ribeira dos Bois, nos Reis Magos, no Caniço. A notícia incluía a denúncia da Quercus, fotografias do local e esclarecimentos solicitados pelo DIÁRIO às secretarias regionais responsáveis.

A cobertura ambiental também não se limitou aos despejos de terras. Em 17 de Agosto de 2026, o jornalista Marco Livramento assinou um trabalho de duas páginas sobre a ameaça representada pela formiga-argentina para as colónias de aves marinhas da Madeira. A investigação reuniu estudos científicos, dados de monitorização e declarações de especialistas, distinguindo os riscos potenciais dos danos já comprovados. A presença da espécie invasora tinha sido confirmada nas colónias de cagarras acompanhadas pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, em Santana e Machico. O trabalho explicava, contudo, que ainda não existiam provas de ataques da formiga-argentina às crias de cagarra naqueles locais, ao contrário do que acontecia com outros predadores introduzidos.

A pesquisa realizada ao arquivo do DIÁRIO não permite concluir que a cobertura dos problemas ambientais tenha sido suficiente, regular ou proporcional à dimensão das ameaças à natureza na Madeira. Essa seria outra análise, que exigiria critérios próprios e uma avaliação mais abrangente da produção jornalística regional.

Mas é inevitável chegar à conclusão que, no passado, houve trabalhos jornalísticos a alertar para as diversas ameaças à fauna e flora marítimas na Madeira. A ideia de que essa cobertura não existiu ou que se cingiu uma única reportagem televisiva é contrariada por muitas mais notícias.