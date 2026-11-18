O Museu de Arte Sacra do Funchal recebe, na próxima sexta-feira, 20 de Novembro, às 18h00, o lançamento na Madeira do livro "A Igreja e a Sociedade – A Doutrina Social da Igreja – As Encíclicas Papais", uma obra que reúne 12 encíclicas fundamentais do pensamento social da Igreja Católica.

A apresentação estará a cargo do professor Manuel Monteiro, do empresário André Barreto e do advogado Ricardo Vieira, que é associado do IDL - Instituto Amaro da Costa. O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, intervirá no encerramento da sessão.

Editado pela Paulus, sob a responsabilidade do IDL, o livro reúne textos que percorrem a evolução da Doutrina Social da Igreja, desde a encíclica "Rerum Novarum", de Leão XIII, até à "Magnifica Humanitas", incluindo documentos de vários pontificados sobre questões sociais, económicas, laborais, políticas, ambientais e humanitárias.

Cada uma das encíclicas é acompanhada por um comentário de um especialista. João Pedro Tavares comenta a "Rerum Novarum"; Guilherme de Oliveira Martins, a "Quadragesimo Anno"; Paula Ponces Camanho, a "Mater et Magistra"; Gabriel Mateus de Albuquerque, a "Pacem in Terris"; Pedro Ferro, a "Populorum Progressio"; e Jaime Lavradio, a "Laborem Exercens".

A obra inclui ainda comentários de Diogo Costa Gonçalves à "Sollicitudo Rei Socialis", Paulo Otero à "Centesimus Annus", Mafalda Miranda Barbosa à "Deus Caritas Est", António Bagão Félix à "Caritas in Veritate", André Azevedo Alves à "Laudato Si" e Afonso Seixas Nunes, SJ, à "Magnifica Humanitas".

O livro é prefaciado pelo Patriarca de Lisboa e conta com posfácios de Gonçalo Figueiredo de Barros e do padre Ricardo Figueiredo. A publicação abre com um texto do cardeal Pietro Parolin.

A iniciativa pretende proporcionar uma reflexão sobre o contributo do pensamento social da Igreja para a compreensão dos desafios da sociedade contemporânea, através de um conjunto de documentos que marcaram diferentes épocas e continuam a suscitar debate sobre a dignidade humana, a justiça social e o bem comum.