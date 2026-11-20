A greve da administração pública, que hoje se cumpre, afetou ao início da noite a recolha do lixo em vários concelhos do país, levando a encerramentos de serviços em Évora, Loures, Palmela e Seixal, segundo o sindicato.

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (STAL) adianta hoje em comunicado, que há paralisações quase totais em Almada, Amadora, Moita, Setúbal e Vila Franca de Xira, todos estes concelho pertencentes à Área Metropolitana de Lisboa.

Antecipando "uma boa adesão na administração local" à greve convocada pela Frente Comum, o STAL indica que a paralisação deve também afetar a maioria dos serviços das câmaras municipais e juntas de freguesia, nomeadamente os de atendimento, água, saneamento, higiene urbana, obras, jardins, cemitérios, escolas, creches e jardins-de-infância e transportes, entre outros.

"Apesar de diversas pressões que se fizeram sentir em algumas autarquias e da situação difícil que os trabalhadores da Administração Local atravessam, esta forte adesão demonstra o seu profundo descontentamento" dos trabalhadores, segundo o STAL.

De acordo com o Sindicato, os trabalhadores estão descontentes com a "política de direita que o Governo insiste em adotar, nomeadamente a desvalorização dos salários, e das profissões e carreiras na Administração Pública".

"O Orçamento do Estado para 2027 traduz uma escolha política clara: enquanto retira verbas ao SNS, à Escola Pública, à Segurança Social e às autarquias, distribui benefícios fiscais e desce o IRC para os grandes grupos económicos", refere o STAL.

No entendimento do STAL, o "PSD-CDS, com apoio do CH e IL e a abstenção do PS, governa para o grande capital, não para os trabalhadores".

Os trabalhadores da administração pública estão hoje em greve para reclamar a negociação da Proposta Reivindicativa Comum (PRC) para 2027, que defende um aumento salarial não inferior a 15%, num mínimo de 150 euros.

A Frente Comum, afeta à CGTP, defende um aumento salarial não inferior a 15%, num mínimo de 150 euros, para todos os trabalhadores e um aumento da base remuneratória da Administração Pública para 1.150 euros, com efeitos a 01 de janeiro de 2027.

A estrutura liderada por Sebastião Santana exige ainda o aumento do subsídio de refeição para 13 euros.

Para a Frente Comum, "os trabalhadores estão confrontados com um ataque sem precedentes aos seus descontos e pensões e ao sistema público, universal e solidário da Segurança Social", num contexto em que se agravam as condições de vida e de trabalho no país, marcado pelo aumento de preços.