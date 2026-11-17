Uma sessão de homenagem foi prestada esta terça-feira ao padre, escritor, músico e compositor Martins Júnior, na Casa da Cultura de Santa Cruz, pela ocasião do seu 88.º aniversário.

A iniciativa de índole cultural começou com um concerto pela Tuna de Câmara de Machico, fundada pelo padre Martins Júnior, naquele espaço cultural, onde continua patente a exposição do reconhecido artista madeirense RIGO 23, intitulada '31 de fevereiro com a Ribeira Seca – II'.

Segundo a organização, o evento teve lugar na cidade vizinha e por isso, entendeu-se por bem convidar três personalidades do concelho de Santa Cruz, para prestarem o seu testemunho sobre a acção cívica e cultural do senhor padre Martins.

A primeira pessoa a dar o seu testemunho, foi a presidente da Assembleia Municipal de Santa Cruz, a professora Júlia Caré, depois foi a presidente de TRAGA - Associação de Folclore Tradições de Gaula, a professora Fatima Quintal, e por último, o advogado e ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz e ex-deputado da Assembleia Regional da Madeira, José Alberto Gonçalves.

Uma sessão muito participativa onde teve casa cheia foi promovida Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira Seca (CCCS-RS) e contou com a presença do historiador Bernardo Martins, o irmão do homenageado.