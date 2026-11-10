Interrompidas buscas por nadador-salvador na zona do Lido
Está desaparecido desde a tarde de domingo
As buscas pelo homem de 37 anos, desaparecido desde a tarde de domingo, 8 de Novembro, na zona do Lido, no Funchal, foram interrompidas sem que a vítima tivesse sido localizada.
O homem terá sido surpreendido e arrastado por uma onda, desconhecendo-se, até ao momento, o seu paradeiro.
As operações de busca terminaram sem resultados, mantendo-se o homem desaparecido.
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