Interrompidas buscas por nadador-salvador na zona do Lido

As buscas pelo homem de 37 anos, desaparecido desde a tarde de domingo, 8 de Novembro, na zona do Lido, no Funchal, foram interrompidas sem que a vítima tivesse sido localizada.

O homem terá sido surpreendido e arrastado por uma onda, desconhecendo-se, até ao momento, o seu paradeiro.

As operações de busca terminaram sem resultados, mantendo-se o homem desaparecido.