Os antigos Presidentes da República Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa estiveram hoje juntos na homenagem ao médico Daniel de Matos, que, segundo o antigo primeiro-ministro, teve o dom de "aturar durante quatro décadas" quatro chefes de Estado.

Perante uma sala lotada na Fundação Calouste Gulbenkian, os dois mais anteriores inquilinos do Palácio de Belém participaram no lançamento do livro "O Médico dos Presidentes", da autoria de Daniel de Matos, que reúne as memórias de 40 anos como médico responsável pela saúde de quatro Presidentes da República Portuguesa (Mário Soares, Jorge Sampaio, Aníbal Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa).

Marcelo foi o primeiro a falar e, em tom de brincadeira, admitiu que ele foi o "menos preferido" dos Presidentes acompanhados por Daniel de Matos e apresentou o seu antecessor como "o paciente preferencial" de Daniel de Matos.

"Estou só a servir de São João Baptista antes da entrada de Cristo", brincou, fazendo rir, por várias vezes durante a sua intervenção, a plateia.

O ex-Presidente lembrou que Daniel de Matos - seu amigo há 68 anos - "esteve sempre lá" nas várias intervenções médicas a que foi sujeito durante dez anos em Belém e não resistiu a contar uma história passada numa deslocação à Guatemala, para participar numa Cimeira Iberoamericana, em 2018.

Nessa ocasião, recordou, o médio alertou-o antes do jantar de gala para um problema detetado nas análises mais recentes: "Há aqui uma proteína que parece louca. Mal ouvi o que se passava ao jantar, mal dormi", contou.

No dia seguinte, e depois de algum estudo mais aprofundado, Daniel de Matos tranquilizou-o que não seria assim tão grave, prevendo que poderia viver mais de 30 anos com esse problema.

"Eu tinha 68 anos, pensei 98? Este homem é um santo, não o beijei não sei porquê. A proteína apanhou um susto e tem andado mais ou menos razoável", acrescentou.

Em seguida, foi a vez de Cavaco Silva assumir que "a decisão mais acertada" que tomou quando chegou a Belém, em 2006, foi manter Daniel de Matos como médico da Presidência, apesar de não o conhecer antes.

"Olhando para o futuro, será que daqui a muitas décadas ainda aparecerá um médico que vá aturar durante 40 anos os Presidentes de Portugal? Tenho sérias dúvidas, será único durante décadas", vaticinou.

Em tom bem-disposto, Cavaco Silva contou que até "apresentou uma reclamação" quando Daniel de Matos o informou que se ia reformar, mas revelou que ainda hoje ele e Maria Cavaco Silva não o dispensam quando precisam de aconselhamento médico.

"Se calhar tenho de vos fazer uma reavaliação clínica, excederam-se nos elogios", afirmou Daniel de Matos, depois das palavras de Marcelo Rebelo de Sousa e Cavaco Silva.

Em tom mais sério, lamentou que se tenha perdido uma "visão romântica" da medicina, hoje muito sujeita a métricas e à pressão do tempo, e deixou um conselho, perante o avanço da Inteligência Artificial na Medicina.

"Vamos ter de continuar a olhar nos olhos dos doentes, a escutá-los", apelou.

À saída, nenhum dos dois antigos Presidentes prestou declarações à comunicação social, numa apresentação em que estiveram presentes os dois filhos de Mário Soares, Isabel e João Soares.