O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma Madeira, de um voto de pesar pelo falecimento de Rosa Oliveira, antiga deputada social-democrata que exerceu funções durante a II e III Legislaturas, tendo também integrado a Mesa da Assembleia Legislativa como Secretária.

Licenciada em História, Rosa Oliveira dedicou grande parte da sua vida profissional à Educação, onde desempenhou funções como professora, na inspeção do ensino básico e como técnica superior da Secretaria Regional da Educação, deixando um percurso marcado pela dedicação ao ensino e ao serviço público.

Morreu Rosa Oliveira, antiga deputada à Assembleia Legislativa da Madeira A antiga deputada à Assembleia Legislativa da Madeira e professora Rosa Oliveira morreu, tendo a presidente do Parlamento madeirense, Rubina Leal, manifestado pesar pelo seu falecimento.

A sua passagem pelo Parlamento Regional fica igualmente ligada a um período decisivo da história da Autonomia, durante o qual contribuiu, com o seu trabalho e empenho, para a afirmação das instituições democráticas madeirenses.

O Grupo Parlamentar do PSD recorda, com profunda gratidão e respeito, uma mulher que dedicou parte da sua vida à Madeira e à sua comunidade, preservando a memória do seu compromisso com a Região e do contributo que deixa às gerações que lhe sucederam.

Neste momento de tristeza e saudade, os deputados do PSD associam-se à dor da família e dos amigos de Rosa Oliveira, a quem dirigem as mais sentidas condolências, numa última homenagem à sua vida e à memória que permanecerá entre todos aqueles que com ela privaram.