O eurodeputado socialista Sérgio Gonçalves esteve hoje na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, onde promoveu uma sessão com alunos do 6.º ano sobre o funcionamento da União Europeia e o papel das instituições comunitárias.

A iniciativa procurou dar a conhecer aos jovens a forma como as decisões tomadas em Bruxelas e Estrasburgo têm implicações no quotidiano dos cidadãos madeirenses, em áreas como a protecção do ambiente, a mobilidade e os direitos dos consumidores.

“Às vezes, a União Europeia parece estar muito longe, mas muitas das regras que fazem parte do nosso dia a dia são decididas em conjunto pelos países europeus”, explicou o parlamentar.

Sérgio Gonçalves destacou a importância do contacto com os jovens para estimular, desde cedo, a participação cívica e a compreensão do funcionamento das instituições democráticas.

A visita ao Estreito de Câmara de Lobos dá continuidade a um conjunto de sessões que o eurodeputado tem promovido nas escolas da Região, no âmbito do trabalho de proximidade desenvolvido ao longo do mandato.