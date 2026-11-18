Mais de 35 mil pessoas morrem por ano na União Europeia (UE) devido a infeções provocadas por microrganismos resistentes a antibióticos, uma mortalidade comparável à registada na gripe, tuberculose e HIV em conjunto.

O alerta consta do relatório do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla em inglês) sobre a resistência e consumo de antimicrobianos, hoje divulgado, e que conclui que os progressos na redução do consumo destes medicamentos em 2025 ainda são insuficientes para atingir as metas previstas para UE em 2030.

O documento, divulgado por ocasião do Dia Europeu de Consciencialização sobre Antibióticos que hoje se assinala, estima que anualmente 4,3 milhões de doentes adquirem pelo menos uma infeção associada aos cuidados de saúde durante o seu internamento hospitalar.

"Um em cada três microrganismos detetados em infeções associadas aos cuidados de saúde são bactérias resistentes a antibióticos importantes, limitando assim as opções de tratamento", salienta o ECDC.

O consumo total de antibióticos foi 5% inferior em 2025, em comparação com 2019, uma redução que foi, porém, insuficiente para que sejam alcançados os objetivos definidos para 2030 na Europa de uma diminuição de 20%.

Perante a falta de ações de saúde pública mais robustas e rápidas, é "pouco provável que as metas da UE para a resistência antimicrobiana sejam alcançadas até 2030", refere o ECDC, ao avisar que a resistência antimicrobiana continuará a comprometer cada vez mais a saúde pública.

"Isto levará a um aumento do número de infeções por bactérias resistentes aos antimicrobianos, que serão mais difíceis de tratar, bem como a maiores desafios para a segurança dos doentes e a um aumento das mortes relacionadas com a resistência antimicrobiana", alerta o relatório.

De acordo com o ECDC, mais de 70% do impacto da resistência antimicrobiana na saúde pública deve-se a infeções associadas aos cuidados de saúde causadas por bactérias multirresistentes, metade das quais poderia ser prevenida através de medidas adequadas de prevenção e controlo de infeções.

O centro europeu estima também que 90% do consumo total de antibióticos ocorre em ambiente ambulatório, alertando que esse tipo de medicamentos não é eficaz contra infeções causadas por vírus como o SARS-CoV-2 e da gripe, devendo apenas ser utilizados para tratar infeções bacterianas quando há indicação médica.

Os bebés e as crianças em idade pré-escolar são um grupo chave frequentemente exposto a antibióticos, embora muitas infeções comuns da infância não os requeiram, adianta o relatório

Segundo o ECDC, em 2025, a incidência estimada de infeções da corrente sanguínea por Klebsiella pneumoniae resistente à classe de antibióticos carbapenemos na União Europeia e no Espaço Económico Europeu (EU/EEE) aumentou 72% em comparação com 2019.

As infeções resistentes a carbapenemos, como as provocadas pela K. pneumoniae e Escherichia coli (E. coli), representam uma "ameaça significativa para os doentes, uma vez que estão associadas a uma elevada mortalidade", refere ainda o relatório.

O ECDC avisa que estão a surgir novas estirpes bacterianas resistentes a vários antibióticos em simultâneo, conhecidas como bactérias multirresistentes, sendo um dos principais problemas nos hospitais, uma vez que limita severamente as opções de tratamento para doentes com infeção.

"Sem antibióticos eficazes, poderíamos regressar à era pré-antibiótica, e seria difícil, se não impossível, realizar transplantes de órgãos, quimioterapia para o cancro, garantir cuidados intensivos ou outros procedimentos médicos em segurança", realça o centro europeu.