O eurodeputado madeirense Sérgio Gonçalves defendeu, na terça-feira, em Bruxelas, uma maior divulgação das oportunidades de estágio e emprego nas instituições europeias junto dos jovens madeirenses. A posição foi assumida num encontro com estagiários da Região, organizado pelo Gabinete de Representação da Madeira em Bruxelas.

"Continuo a encontrar poucos madeirenses nas instituições europeias e acredito que parte do problema está no facto de muitas destas oportunidades não chegarem aos jovens", afirmou o eurodeputado, citado em comunicado. No encontro foram partilhadas experiências de estágio no Parlamento Europeu, na Comissão Europeia e no Conselho da União Europeia, algumas das quais deram origem a contratos de trabalho.

Vários participantes manifestaram vontade de regressar à Madeira, mas apontaram a falta de emprego qualificado nas suas áreas e a dificuldade em encontrar habitação a preços comportáveis como obstáculos ao regresso.

Sérgio Gonçalves defendeu ainda o reforço dos meios da representação regional em Bruxelas e uma participação mais cedo das empresas e associações madeirenses nos processos legislativos europeus, numa altura em que está em negociação o próximo orçamento plurianual da União Europeia.