O IAPMEI e o Turismo de Portugal distinguiram hoje 4.134 empresas nacionais com o Estatuto PME Excelência 2025, numa cerimónia que decorreu no ExpoSalão Batalha e reuniu cerca de 2.300 participantes.

As empresas distinguidas, entre as quais figuram sociedades da Madeira e dos Açores, registaram, em 2024, um volume de negócios superior a 17,7 mil milhões de euros, sendo responsáveis por mais de 130 mil postos de trabalho.

As exportações cresceram 21,7%, atingindo cerca de 2,9 mil milhões de euros, enquanto o resultado líquido aumentou 35,2%, para aproximadamente 2,4 mil milhões de euros. As empresas reconhecidas apresentam ainda níveis de autonomia financeira superiores a 65%.

As pequenas empresas representam 72,5% do universo das distinguidas (2.997), seguindo-se as médias empresas, com 21,5% (887), e as microempresas, com 6% (250).

O Comércio lidera a distribuição por sectores de actividade, com 976 empresas (23,6%), seguido da Indústria, com 890 (21,5%), dos Serviços, com 723 (17,5%), e do Turismo, com 703 (17%).

Em termos geográficos, Lisboa concentra 20,9% das empresas reconhecidas, seguindo-se o Porto (18,2%), Braga (9,3%), Aveiro (7,7%) e Faro (7,4%). A informação divulgada não especifica o número de empresas distinguidas nas regiões autónomas.

Atribuído pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal, em parceria com o Banco Português de Fomento e a banca comercial, o Estatuto PME Excelência distingue empresas que apresentam elevados níveis de desempenho económico e solidez financeira.

A cerimónia contou com a presença do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, tendo sido igualmente atribuídos prémios em sete categorias, entre as quais a exportação, a produtividade, o crescimento, o emprego e a sustentabilidade.