O Município de Câmara de Lobos formaliza uma parceria com a Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) para levar o programa 'Heróis da Fruta' às escolas e jardins de infância do concelho, incentivando as crianças a adoptar hábitos alimentares mais saudáveis e a aumentar o consumo de frutas e hortícolas.

A iniciativa, de participação gratuita, destina-se aos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico e aposta na educação alimentar desde os primeiros anos, através de actividades pedagógicas, música, storytelling e dinâmicas de gamificação.

A parceria prevê o envolvimento dos estabelecimentos de ensino, a disponibilização de recursos educativos às comunidades escolares e o acompanhamento dos resultados junto dos alunos e encarregados de educação. Cada turma participante estabelece uma meta de consumo de frutas e hortícolas na escola, entre uma e cinco porções, procurando incentivar a experimentação de novos alimentos e consolidar rotinas alimentares saudáveis.

Para Maria Sónia de Freitas Brazão, vereadora com os pelouros da Intervenção Social, Educação e Juventude, o projecto pretende ajudar as crianças a ganhar confiança para experimentar novos alimentos, envolvendo as escolas, as famílias e a comunidade educativa.

Também o presidente da APCOI, Mário Silva, destaca o papel do município na promoção da saúde infantil e da literacia alimentar, considerando que a colaboração permite alargar o alcance do programa através do trabalho conjunto entre autarquia, escolas, professores e encarregados de educação.

A adesão municipal surge sustentada nos resultados do relatório de monitorização dos ‘Heróis da Fruta’ relativo ao ano lectivo 2024/2025, elaborado pelo Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa em articulação com a APCOI. Na Região Autónoma da Madeira, 68,4% das crianças participantes experimentaram pelo menos uma fruta ou hortícola nova durante o programa. O mesmo documento indica que 85,7% das escolas analisadas na Região tiveram acesso gratuito a frutas e hortícolas.

O programa ‘Heróis da Fruta’ é promovido pela APCOI e destina-se a crianças dos 3 aos 11 anos, procurando combater a obesidade infantil e promover a literacia alimentar através de ferramentas educativas e actividades de motivação escolar.

As escolas e jardins de infância interessados em integrar o projecto podem efectuar a inscrição gratuita através da plataforma oficial da iniciativa.