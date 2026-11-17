Portugal ocupa a nona posição no Índice da Igualdade de Género da União Europeia (UE), divulgado hoje, em Bruxelas, e está acima da média do bloco comunitário.

Com um resultado de 65,7 pontos (em 100) na edição deste ano, Portugal subiu 7,4 pontos desde 2020, sobretudo devido aos resultados nas esferas do poder e da saúde, conclui o índice, ferramenta utilizada para medir a igualdade de género no espaço da UE.

Mas o melhor desempenho de Portugal continua a ser na esfera do trabalho, ocupando o oitavo lugar (subindo para sexto no subdomínio da participação), ainda que 25% das mulheres e 21% dos homens sejam trabalhadores com remunerações baixas (uma das percentagens mais baixas da UE, com taxas de 37% e 29%, respetivamente).

A taxa de emprego a tempo integral de mulheres e homens em Portugal (51% e 61% respetivamente) está acima da média da UE, mas o fosso de género aumenta se se comparar casais com crianças (diferença sobe para 11%) e casais sem crianças (diferença desce para 2%).

Em Portugal, as mulheres passam 39 anos empregadas, média que sobe para 41 anos nos homens -- em qualquer dos casos acima das médias da UE e o fosso de género mais baixo do espaço comunitário.

Entre os vários subdomínios, Portugal regista o melhor resultado nas atividades sociais, dentro da esfera do tempo (quarta posição).

Ao contrário, é na esfera do poder que Portugal tem o seu pior resultado, ficando na 11.ª posição na UE, ainda que tenha sido nesta que mais evoluiu, conquistando 6,6 pontos no último ano.

No domínio do dinheiro Portugal deu um passo atrás, perdendo 0,4 pontos este ano (2,0 se tivermos em conta o subdomínio da situação económica).

Ainda que a segregação de género se mantenha na área do conhecimento, mais mulheres do que homens entre os 30 e os 34 anos acabam o ensino superior (50% para 34%).

A edição deste ano do Índice da Igualdade de Género, intitulado "Fazer a licença parental funcionar", revela que o cuidado de crianças em Portugal é uma tarefa que recai mais sobre as mulheres do que sobre os homens (28% para 14%, ainda assim uma das mais diferenças baixas da UE); porém, se se tratar de assistência a longo prazo, o hiato é um dos mais elevados (32% para 16%).

No que diz respeito à licença parental em Portugal, 53% das pessoas beneficiárias são mulheres e, após o seu gozo, as famílias esperam um hiato de três anos até conseguirem lugar garantido para as crianças em serviços de apoio à infância.

Os cargos políticos são exercidos em um terço por mulheres, que aumentaram "grandemente" a sua presença nas maiores empresas e nos organismos desportivos, destaca o EIGE.

Apesar da limitação dos dados sobre violência, o EIGE pôde registar que 20% das mulheres com mais de 15 anos em Portugal já experimentaram violência sexual e/ou física, 11 pontos percentuais abaixo da média nos 27 (31 %).

Pela primeira vez desde 2013, a Suécia perdeu a liderança do Índice da Igualdade de Género, para a França.

Chipre, Hungria e Chéquia registam os desempenhos mais baixos, segundo os dados da agência da UE para a igualdade de género, com sede em Vilnius (capital da Lituânia).