O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, quer corrigir os actuais problemas de mobilidade na cidade sem gerar novos constrangimentos, ao mesmo tempo que pretende acautelar as condições de acessibilidade nas zonas de expansão urbana.

À margem da apresentação do Plano Estratégico para as Acessibilidades e Qualidade do Espaço Público do Funchal, que decorreu esta manhã, na Sala da Assembleia Municipal, o autarca defendeu a necessidade de uma abordagem integrada à mobilidade.

"De ajustamento em ajustamento, resolvemos uma situação, mas criamos um problema noutra dimensão", disse, salientando que as decisões do município devem ser tomadas não com base em "empirismos ou em achismos", mas de uma forma cientificamente sustentada.

Não obstante, Jorge Carvalho reconheceu que as situações mais críticas se concentram no casco histórico da cidade, onde a configuração da malha urbana condiciona as soluções que podem ser adoptadas. Ainda assim, disse que a autarquia pretende privilegiar a coexistência entre os diferentes modos de circulação, "evitando as situações de proibição".



O autarca apontou a Rua da Alfândega, onde foi suprimido o estacionamento, como exemplo de uma intervenção bem-sucedida. "Não se proibiu a mobilidade de veículos ou de peões, antes pelo contrário, ficou facilitada", sublinhou.

Já nas zonas de expansão da cidade, sobretudo a oeste, a preocupação passa por assegurar que as novas construções e intervenções no espaço público contemplem, desde logo, condições adequadas de acessibilidade. "É importante que, à medida que a cidade vai crescendo, possamos ir salvaguardando essa coexistência e esses espaços para que não tenhamos de intervir no futuro", frisou.

Por fim, Jorge Carvalho afirmou que espera ter este plano concluído em 2027, embora algumas decisões municipais, nomeadamente ao nível do mobiliário urbano, já estejam a ser tomadas à luz do levantamento efectuado.

"O propósito é assegurar uma visão de 360 graus da mobilidade na cidade, que responda às necessidades de quem vive, trabalha e visita o Funchal, integrando progressivamente toda a malha urbana num conceito de mobilidade amiga de todos", finalizou.