O Juntos pelo Povo (JPP) apresentou à Câmara Municipal do Funchal um conjunto de propostas para integrar o Plano e Orçamento Municipal de 2027, com especial enfoque na habitação, no apoio às pequenas e microempresas e na saúde. Entre as medidas defendidas pelo partido estão o reforço do Subsídio Municipal ao Arrendamento, uma dotação mínima de 480 mil euros para incentivar a actividade económica local e um milhão de euros para apoiar munícipes que aguardam por pequenas cirurgias.

As propostas foram entregues na tarde desta segunda-feira, numa reunião com o vice-presidente da autarquia, na qual participou uma delegação do JPP constituída pelos vereadores e deputados municipais eleitos pelo partido.

No domínio da habitação, o JPP pretende aumentar as comparticipações do Subsídio Municipal ao Arrendamento, rever o limite máximo da renda elegível e actualizar os valores de referência. Defende ainda a introdução progressiva de um modelo de apoio que tenha em conta a taxa de esforço das famílias, ajustando a comparticipação aos rendimentos e aos encargos com a habitação.

Para dinamizar a economia do concelho, o partido propõe a reactivação dos programas Abrir Funchal e Alavancar, com uma dotação global mínima de 480 mil euros. O objectivo é incentivar a abertura de novos estabelecimentos, apoiar a modernização das pequenas e microempresas e revitalizar o comércio tradicional e os serviços de proximidade.

Na saúde, a proposta passa pela criação de um programa municipal de apoio a pequenas cirurgias e cirurgias de ambulatório, com um milhão de euros, destinado a residentes em situação de insuficiência económica que se encontrem em lista de espera para uma intervenção.

O pacote inclui ainda a criação do Portal Funchal, uma plataforma digital para concentrar informação sobre apoios municipais, habitação, concursos públicos, investimentos e aplicação dos dinheiros públicos, reforçando os mecanismos de transparência e acesso à informação.

O JPP apresenta estas medidas como contributos para um orçamento mais próximo das necessidades da população e assume uma oposição que classifica como "responsável, activa e construtiva", garantindo que não se limita a apontar problemas, mas também apresenta alternativas e apoia as iniciativas que considera positivas, independentemente de quem as propõe.

Cabe agora à maioria PSD/CDS avaliar as propostas e decidir sobre a sua eventual integração no orçamento municipal de 2027.