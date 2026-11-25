O secretário regional das Finanças dos Açores, Duarte Freitas, estabeleceu uma comparação com a Madeira para contestar o montante atribuído à continuidade territorial interna no Orçamento do Estado (OE) para 2027, afirmando que, enquanto os Açores gastam mais de 100 milhões de euros com este mecanismo, a Região madeirense "gasta zero euros" do seu orçamento para assegurar a mobilidade entre ilhas.

O governante açoriano considera que a compensação financeira inscrita no documento ficou "muito aquém" das expectativas e das reivindicações do executivo regional, liderado pela coligação PSD/CDS-PP/PPM. Em declarações aos jornalistas, à margem do plenário da Assembleia Legislativa dos Açores, na Horta, Duarte Freitas sustentou que a diferença de encargos entre os dois arquipélagos provoca um "desequilíbrio brutal" nas respectivas contas públicas.

"Enquanto a Madeira gasta zero euros do seu Orçamento na continuidade territorial interna, os Açores gastam mais de 100 milhões de euros", afirmou, defendendo que a mobilidade entre as nove ilhas açorianas deve ter uma expressão orçamental mais justa por parte do Estado.

Na perspectiva do secretário regional, a verba atribuída aos Açores não pode representar apenas uma pequena parcela dos encargos suportados pela Região. "Entendemos que a continuidade territorial interna dentro das nossas nove ilhas deve ter uma expressão no Orçamento do Estado que não pode ser de 10% daquilo que o Orçamento da região gasta", argumentou.

O OE para 2027 contemplava inicialmente 10,2 milhões de euros para esta finalidade. Na votação na especialidade, o montante acabou por ser actualizado em função da inflação, solução que Duarte Freitas considera manifestamente insuficiente face aos custos efectivos suportados pelo arquipélago.

O governante recordou que, há cinco ou seis anos, aquela verba representava entre 25% e 30% das despesas regionais com a continuidade territorial interna, enquanto actualmente corresponde a menos de 10%.

Apesar de reconhecer que as reivindicações açorianas não foram acolhidas na dimensão pretendida durante a discussão parlamentar, Duarte Freitas manifestou expectativa de que, em sede de execução orçamental, seja possível obter uma compensação adicional.

A proposta de Orçamento do Estado para 2027 foi aprovada na terça-feira, em votação final global, com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP e a abstenção do PS e do JPP. Chega, Iniciativa Liberal, Livre, PCP, BE e PAN votaram contra.