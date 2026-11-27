Choque entre moto e carro faz ferido no Caniço
Acidente na recta da Azenha mobilizou sete bombeiros
Um homem na casa dos 20 anos ficou ferido esta manhã, na sequência de um choque entre um motociclo e um automóvel ligeiro de passageiros, na recta da Azenha, no Caniço.
O alerta foi dado pelas 8h30 aos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que mobilizaram sete operacionais e dois meios, uma ambulância de socorro e a viatura de desencarceramento.
A vítima, única envolvida que necessitou de assistência, foi socorrida no local e transportada para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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