Um homem na casa dos 20 anos ficou ferido esta manhã, na sequência de um choque entre um motociclo e um automóvel ligeiro de passageiros, na recta da Azenha, no Caniço.

O alerta foi dado pelas 8h30 aos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que mobilizaram sete operacionais e dois meios, uma ambulância de socorro e a viatura de desencarceramento.

A vítima, única envolvida que necessitou de assistência, foi socorrida no local e transportada para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.