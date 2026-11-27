A Câmara Municipal de Machico iniciou esta manhã os trabalhos de limpeza do acesso ao Caminho Real, n.º 23, na sequência das preocupações manifestadas pelos moradores e noticiadas ontem pelo DIÁRIO.

Em resposta ao DIÁRIO, o Gabinete de Apoio à Presidência informou que a intervenção está a ser realizada em conjunto pelos serviços operacionais da autarquia e pelos Bombeiros Municipais de Machico, incluindo a remoção de lama e detritos e a lavagem do pavimento.

A Câmara remeteu também fotografias dos trabalhos em curso, que visam melhorar as condições de circulação dos moradores e dos restantes utentes daquele acesso.

Já quanto à recuperação do piso, a autarquia esclarece que continua em avaliação técnica a solução mais adequada, atendendo à complexidade da intervenção e à necessidade de conciliar a segurança e a acessibilidade com a preservação da calçada tradicional existente naquele troço.

Recorde-se que os moradores tinham alertado para a degradação do acesso, agravada pela chuva e pelas recentes derrocadas, com formação de ravinas e acumulação de lama e detritos. Segundo os residentes, o percurso encontrava-se "perigoso e praticamente intransitável", tendo sido relatados danos numa viatura e a queda de uma moradora, que sofreu vários hematomas e partiu os óculos.

Na resposta anterior ao DIÁRIO, a Câmara tinha garantido que a limpeza e remoção de detritos seriam concluídas até ao final desta semana, distinguindo essa operação da necessária recuperação do pavimento, cuja calendarização continua dependente da avaliação técnica.