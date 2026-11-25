A dificuldade no acesso à habitação está a comprometer a reinserção social das pessoas em situação de sem-abrigo no Funchal, alertou, esta manhã, Sílvia Ferreira, do Centro de Apoio ao Sem-Abrigo (CASA), à margem do II Encontro Técnico-Científico CIMA-Funchal.

A instituição acompanha actualmente cerca de 70 pessoas em situação de sem-abrigo, tendo pelo menos quatro ou cinco a aguardar por uma solução habitacional que lhes permita viver autonomamente. Há também pessoas internadas na Casa de Saúde São João de Deus cuja saída está condicionada pela falta de habitação.

Sílvia Ferreira alertou igualmente para o risco de agravamento do fenómeno, face às dificuldades económicas de famílias que já não conseguem suportar o pagamento das rendas.

Além das dependências e dos problemas de saúde mental, a responsável identificou outro obstáculo: a impossibilidade de levar os animais de estimação para muitos dos alojamentos disponíveis.

A representante do CASA rejeitou ainda a ideia de que há pessoas que vivem na rua por opção, defendendo a necessidade de encontrar respostas ajustadas às circunstâncias individuais de cada pessoa.