Mulher ferida em choque entre carro e mota junto ao Plaza
Vítima, com cerca de 40 anos, sofreu suspeita de fractura num tornozelo
Uma mulher com cerca de 40 anos ficou ferida, perto do meio-dia desta sexta-feira, na sequência de uma colisão entre um automóvel e um motociclo, na rotunda entre a Avenida Calouste Gulbenkian e a Rua Dr. João Brito Câmara, junto ao Centro Comercial Plaza Madeira, no Funchal.
O acidente mobilizou os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que enviaram para o local uma ambulância e dois operacionais.
A vítima apresentava suspeita de fractura num tornozelo, tendo sido assistida no local e posteriormente transportada para o serviço de urgências do Hospital Central do Funchal.
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