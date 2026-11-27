Uma mulher com cerca de 40 anos ficou ferida, perto do meio-dia desta sexta-feira, na sequência de uma colisão entre um automóvel e um motociclo, na rotunda entre a Avenida Calouste Gulbenkian e a Rua Dr. João Brito Câmara, junto ao Centro Comercial Plaza Madeira, no Funchal.

O acidente mobilizou os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que enviaram para o local uma ambulância e dois operacionais.

A vítima apresentava suspeita de fractura num tornozelo, tendo sido assistida no local e posteriormente transportada para o serviço de urgências do Hospital Central do Funchal.