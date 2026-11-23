A Estratégia Alimentar do Funchal – SEMEAR está a percorrer as dez freguesias do concelho com iniciativas de 'showcooking' destinadas a promover uma alimentação saudável, valorizar os produtos locais e sazonais e combater o desperdício alimentar.

A mais recente sessão realizou-se esta segunda-feira, na Junta de Freguesia de São Gonçalo, dinamizada pela 'A Biqueira' e dirigida à comunidade local. A iniciativa contou com a presença da vereadora com o pelouro da Saúde, Helena Leal, e do presidente da Junta, Tiago Freitas.

Durante a demonstração culinária foi confeccionada uma sopa de cozido, receita tradicional que permite aproveitar o caldo, as carnes e os legumes que sobram da preparação de um cozido à portuguesa, dando uma nova utilização a ingredientes que, de outra forma, poderiam ser desperdiçados.

Helena Leal salientou que a Estratégia Alimentar pretende aproximar este tipo de iniciativas da população e reforçar a literacia e o conhecimento na área da alimentação e da saúde. "Quanto mais informadas estiverem as pessoas, maior será a sua capacidade de assumirem um papel activo enquanto principais agentes de promoção da sua própria saúde e bem-estar", afirmou.

A realização dos 'showcookings' nas dez juntas de freguesia pretende também promover receitas tradicionais madeirenses, privilegiando a utilização de produtos locais e da época, descentralizar as ações de sensibilização e preservar a cultura e a tradição gastronómica da Região.