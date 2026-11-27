O trânsito neste início de sexta-feira começa com o 'pé esquerdo', pois ao contrário do que é habitual já bem antes das 8h00 se formava um congestionamento que superava os 6 km de extensão.

No sentido Machico - Ribeira Brava da Via Rápida, desde a subida do Caniço, continuam os sempre e tradicionais congestionamentos, desta feita estendendo-se do km 18 ao 24, tornando este último dia útil da semana com um início pouco convidativo para quem conduz.

A verdade é que, para já, é só mesmo a demora no escoamento do tráfego intenso numa manhã que até está agradável, ainda que mais fresca. Conduza com precaução.