A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) promove, no próximo sábado, pelas 18 horas, um concerto solidário com o Legno Duo, formado pela violinista Joana Costa e pelo percussionista Duarte Santos, que interpretará obras de diferentes períodos musicais no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

A iniciativa, associada às comemorações do 60.º aniversário do Lions Clube do Funchal, pretende angariar fundos para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes universitários da Região, sendo que no próximo ano lectivo irá alargar a sua concessão aos alunos da área da música.

O programa inclui composições de Ney Rosauro, Astor Piazzolla, Carlos Seixas e Emmanuel Séjourné, num percurso que cruza os períodos barroco e moderno. Entre as obras previstas estão 'Two Movements for Violin and Marimba', 'Café 1930/Nightclub 1960', as Sonatas n.º 18 e 24 e 'Attraction'. O recital explora a combinação sonora do violino e da marimba, dois instrumentos cujas características melódicas, rítmicas e harmónicas permitem uma abordagem diversificada ao repertório.

O Legno Duo nasceu como projecto de música de câmara, sob orientação do violinista Eliot Lawson e do percussionista Nuno Aroso, tendo passado a integrar a oferta artística da Orquestra Clássica da Madeira em Dezembro de 2024. A iniciativa conta com o Alto Patrocínio da Assembleia Legislativa da Madeira e insere-se na parceria entre a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade gestora da OCM, e o Parlamento regional, no âmbito do projecto 'Parlamento Mais Próximo'.

Os bilhetes custam 20 euros, com descontos para crianças e jovens até aos 25 anos, e podem ser adquiridos na Loja Gaudeamus, no Colégio dos Jesuítas, entre as 9 e as 18 horas, ou na bilheteira do local, a partir das 17 horas, no dia do concerto.

Os alunos do Conservatório terão entrada gratuita, mediante apresentação do cartão de estudante e sujeita à disponibilidade da sala. A receita do evento reverte para a finalidade solidária associada à atribuição de bolsas de estudo.