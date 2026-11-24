A Autoridade da Concorrência (AdC) deu 'luz verde' à aquisição de três empresas, uma delas madeirense, pela J. H. Ornelas & CA Sucessor (JHO), do grupo açoriano Bensaude, disse hoje em comunicado.

As empresas que passam a ser controladas exclusivamente pela JHO (do grupo Bensaude, o maior grupo empresarial privado dos Açores) tratam-se de Manuel Pereira Gonçalves (Serrão) & Filhos, Atlantipélago Combustíveis e Aromas Aristocráticos.

Esta empresa do grupo Bensaúde (a JHO) tem atividade na área do comércio de combustíveis líquidos, gasosos e derivados de produtos químicos e de produtos alimentares e bebidas alcoólicas na Região Autónoma dos Açores. A empresa vende ainda automóveis e exerce atividade de comércio ou representação de tintas, mobiliário, material de escritório e informático, bem como de produtos alimentares e bebidas alcoólicas.

Quanto às empresas compradas, a Aromas Aristocráticos tem como atividade a exploração de lojas de conveniência.

A Atlantipélago Combustíveis comercializa combustíveis rodoviários e tem serviços de lavagens, lubrificações e substituições ou instalações de pneus e venda de produtos alimentares.

Por fim, a Manuel Pereira Gonçalves, (Serrão) & Filho tem atividade exclusivamente na ilha da Madeira, tendo postos de abastecimento e estabelecimentos de venda e reparação de pneus.