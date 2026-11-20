Pelas 13h45 desta sexta-feira, 20 de Novembro, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados para um incêndio que teria deflagrado numa árvore na zona da Rampa da Quinta de Santana, no Monte.

À chegada ao local, os meios constataram que se tratava de uma queimada não autorizada, tendo os bombeiros procedido à extinção do fogo.