A Escola Secundária Jaime Moniz recebeu ontem, dia 25 de Novembro, a visita de Carlos Diogo Pereira e Martim Peixoto, em representação da Associação para a Promoção da Herança Madeirense (APHM), numa iniciativa dedicada à apresentação, divulgação e promoção da leitura de obras de autores madeirenses junto dos jovens estudantes.

A sessão teve como principal objectivo incentivar o gosto pelos livros e aproximar os alunos do património literário da Região Autónoma da Madeira.

Durante o encontro, os dois representantes deram a conhecer várias obras de referência da literatura regional, integradas na lista de sugestões do Plano Regional de Leitura (PRL) que os docentes da Escola Secundária Jaime Moniz propõem regularmente aos alunos do ensino secundário.

Segundo nota à imprensa, o momento ficou igualmente marcado pela partilha de experiências literárias por parte dos estudantes. Carlos Diogo Pereira e Martim Peixoto tiveram a oportunidade de assistir à apresentação oral da obra Saias de Balão, da autoria do escritor madeirense Ricardo Nascimento Jardim, falecido em 1990, dinamizada pela aluna Ana Catarina Barreto, da turma 12.º 43, demonstrando o envolvimento ativo dos jovens com os autores da terra.

O balanço da iniciativa foi extremamente positivo. Os alunos manifestaram um elevado interesse pelas sugestões de leitura apresentadas, tendo vários estudantes revelado que já haviam lido algumas das obras propostas, num diálogo dinâmico que reforçou a importância da literatura madeirense no percurso escolar e cultural dos jovens.

A presença dos dinamizadores na Escola Secundária Jaime Moniz insere-se na missão da Associação para a Promoção da Herança Madeirense, uma associação cultural e juvenil sediada no Funchal e ligada ao meio académico da Universidade da Madeira