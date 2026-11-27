Este ano, o convite para viver 'A Festa' passa também pelo Mercado Municipal de Câmara de Lobos. O espaço recebe, pela primeira vez, o 'Natal no Mercado', uma das novidades da programação natalícia do concelho, com abertura marcada para sábado, 28 de Novembro, às 17h00.

Durante dois dias, as bancas vão reunir doçaria, licores, artesanato e outros produtos da época. Uma oportunidade para descobrir sabores, escolher uma lembrança de Natal e aproveitar o fim de semana em família ou entre amigos.

A música ao vivo acompanha esta estreia. No sábado, a animação conta com Joana Mendonça e Jorge Ferreira (madeirense). No domingo, sobem ao palco Carolina Silva, Heloísa Sousa (duo) e Bruna & Luís.

Segundo nota à imprensa, o mercado estará aberto no sábado, das 17h00 às 22h00, e no domingo, das 10h00 às 20h00, convidando moradores e visitantes a conhecer esta nova iniciativa e a desfrutar do ambiente natalício.

A visita pode prolongar-se pelas ruas da baixa. No sábado, a Praça da Autonomia recebe animação a partir das 19h30, com o acendimento das iluminações às 20h00 e fogo de artifício lançado, pela primeira vez, de três pontos.