Colisão entre autocarro e carro condicionou trânsito no Funchal
Acidente na Rua Visconde do Anadia provocou apenas danos materiais
Uma colisão entre um autocarro de passageiros e uma viatura ligeira, ocorrida na Rua Visconde do Anadia, no Funchal, provocou esta tarde constrangimentos na circulação rodoviária.
O acidente aconteceu nas imediações de uma paragem de transportes públicos e resultou apenas em danos materiais, não havendo registo de feridos.
A ocorrência, em plena aproximação à hora de ponta, chegou a causar congestionamento naquela artéria da cidade. A situação já se encontra resolvida - viatura ligeira desviada para o passeio na Praça da Autonomia - estando a circulação normalizada.
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