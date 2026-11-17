Uma colisão entre um autocarro de passageiros e uma viatura ligeira, ocorrida na Rua Visconde do Anadia, no Funchal, provocou esta tarde constrangimentos na circulação rodoviária.

O acidente aconteceu nas imediações de uma paragem de transportes públicos e resultou apenas em danos materiais, não havendo registo de feridos.

A ocorrência, em plena aproximação à hora de ponta, chegou a causar congestionamento naquela artéria da cidade. A situação já se encontra resolvida - viatura ligeira desviada para o passeio na Praça da Autonomia - estando a circulação normalizada.