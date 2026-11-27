A gigante norte-americana de semicondutores Nvidia deixou de autorizar o envio de servidores informáticos equipados com os seus 'chips' de inteligência artificial (IA) para quatro países do Sudeste Asiático, noticiou hoje o jornal Financial Times.

A notícia surge após Washington ter reforçado os controlos à exportação de componentes sensíveis, na sequência de um escândalo de espionagem que envolveu a Nvidia e levou à saída do presidente executivo, Jensen Huang, reintegrado no domingo.

Invocando preocupações de segurança nacional, os Estados Unidos restringiram, desde 2022, as exportações para a China de semicondutores da Nvidia utilizados no treino e funcionamento de ferramentas de IA.

Na semana passada, Washington procurou colmatar uma lacuna nesses controlos, visando combater o contrabando de semicondutores, mas também o recurso de empresas chinesas ao aluguer de capacidade computacional em centros de dados situados em países terceiros, frequentemente no Sudeste Asiático.

Segundo o Financial Times, a Nvidia pediu aos seus parceiros que suspendessem o envio de servidores informáticos para compradores em Singapura, Tailândia, Malásia e Indonésia.

O jornal identificou os grupos norte-americanos Dell e Supermicro, que integram os semicondutores de IA da Nvidia em servidores destinados a centros de dados, como dois dos parceiros abrangidos pela medida.

Entre os compradores afetados figura a empresa de computação em nuvem Aolani, sediada em Singapura, que planeava disponibilizar, mediante aluguer, o acesso a equipamentos da Nvidia à chinesa ByteDance, proprietária da rede social TikTok, segundo o Financial Times.

O diário britânico, que citou três fontes familiarizadas com o assunto, indicou que não é claro se a suspensão dos envios tem caráter temporário.

O escândalo que envolveu a Nvidia surgiu após revelações sobre uma relação amorosa entre Jensen Huang e uma antiga dirigente da Megaspeed, empresa sediada em Singapura que está sob investigação pela alegada transferência de semicondutores da Nvidia para a China, visando contornar as restrições norte-americanas.

Alice Huang é também suspeita, segundo alguns responsáveis norte-americanos, de espionagem a favor de Pequim.

Os avultados investimentos das gigantes tecnológicas norte-americanas e chinesas impulsionaram a construção de centros de dados no Sudeste Asiático, sobretudo nos países vizinhos de Singapura.

A capacidade dos centros de dados naquela região deverá triplicar até 2030, face aos níveis de 2025, impulsionada por um aumento de dez vezes na utilização da IA, segundo a consultora KPMG.