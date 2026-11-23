A Nvídia reintegrou Jensen Huang como presidente e CEO da empresa tecnológica, uma decisão unânime do Conselho de Administração, foi hoje anunciado.

"O Conselho de Administração acredita que o Jensen é a pessoa certa para liderar a Nvídia e que a sua recondução serve os melhores interesses dos nossos acionistas, colaboradores, parceiros e clientes", afirmou Harvey C. Jones, presidente do Conselho de Administração, num comunicado divulgado hoje.

Em declaração escrita, Huang afirmou sentir-se "honrado" por regressar à empresa, agradecendo o apoio extraordinário de todos os trabalhadores e acionistas da empresa.

"Acima de tudo, estou grato pelo amor e apoio da minha família. Mal posso esperar por voltar ao trabalho", acrescentou.

Jensen Huang foi afastado dos cargos de direção na Nvídia em 12 de novembro, após ter sido revelado que manteve uma relação extraconjugal com uma eventual espia chinesa que terá servido de intermediária na transferência de tecnologia para a China.