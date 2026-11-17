Um sismo de magnitude 1,5 na escala de Richter foi registado às 01h29m41s desta terça-feira, a sudeste das Ilhas Desertas, a uma profundidade de 28 quilómetros.

Este é o nono sismo registado pelos sismógrafos da rede nacional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Região da Madeira desde o início do mês de Novembro.